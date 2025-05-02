Borsa Haftanın Son Gününü Yükselişle Tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü 89,15 puan ve yüzde 0,98 değer kazanarak 9.167,58 puandan kapattı. Endeksin toplam işlem hacmi 69,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,19, holding endeksi ise yüzde 0,83 değer kazandı.

SEKTÖR ENDESKLERİNİN DURUMU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran, yüzde 3,31 ile ticaret sektörü oldu. Buna karşılık, en çok kaybettiren ise yüzde 0,83 ile inşaat sektörü olarak kayıtlara geçti.

ABD TARIM DIŞI İSTİHDAMI

Bugün yayımlanan verilere göre, ABD’de tarım dışı istihdam nisan ayında 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişmeyip yüzde 4,2 olarak hesaplandı.

RESESYON ENDİŞELERİ

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin’in tarifeler konusunda anlaşabileceğine yönelik sinyaller ve tarım dışı istihdam verisinin olumlu sonuçlar vermesi ile resesyon endişeleri azalma gösterdi. Bu durum, yurt içindeki pay piyasalarına da olumlu etki etti.

BIST 100’DEN TEKNİK GÖRÜNÜM

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç seviyeleri, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.