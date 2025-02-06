Borsa İki Hissede Tedbir Uyguladı

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş., 6 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirimde bulundu. Bildirim, BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (BVSAN) ve DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (DERHL) hisselerinde uygulanan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan tedbirlere dair detayları içeriyor. BİST tarafından yapılan açıklamada, “Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında BVSAN.E ve DERHL.E payları 07/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 06/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.” ifadesine yer verilmektedir.

HİSSELERİN TİCARETİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR

Bu tedbirler, yatırımcıları olası dalgalanmalardan koruma amacı taşımakta ve piyasa istikrarını sağlamak için uygulanan yöntemlerden biridir. Alınan tedbirler, belirtilen tarihler arasında BVSAN.E ve DERHL.E paylarının açığa satış ve kredili işlemlere kapalı olacağı anlamına geliyor. Yatırımcıların, bu süre zarfında söz konusu hisselere yönelik işlem yaparken dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmaktadır.

Kaynak: KAP