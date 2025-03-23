Borsa İstanbul’da Açığa Satış 1 Ay Yasaklandı

KRİTİK DÜZENLEMELER AÇIKLANDI

Son dönemde dalgalanmalarla sarsılan Borsa İstanbul için Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) önemli düzenlemeleri meydana geldi. 23 Mart 2025 tarihli bültende yayımlanan yeni kararlarla, piyasadaki oynaklığı azaltma amacıyla dikkat çekici adımlar atıldığı bildiriliyor.

AÇIGA SATIŞ YASAKLANDI

SPK’nın aldığı karara göre, 24 Mart – 25 Nisan 2025 tarihleri arasında Borsa İstanbul’da açığa satış işlemleri tamamen yasaklandı. Bu adım, spekülatif hareketlerin önüne geçmek ve piyasada daha sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek amacıyla gerçekleştirildi. 2023’te yaşanan 6 Şubat depremi sonrası getirilen açığa satış yasağı, BIST 50 endeksi özelinde 2 Ocak 2025 itibarıyla resmen kaldırılmıştı.

ŞİRKETLERİN HİSSE GERİ ALIMI TEŞVİK EDİLİYOR

Piyasalardaki volatiliteye karşı, şirketlerin kendi hisselerini geri almasını teşvik etmeyi hedefleyen SPK, hisse geri alımlarına yönelik bazı kısıtlamaları hafifletti. Bu değişiklikler, piyasanın istikrarını sağlamak amacıyla uygulanıyor.

KREDİLİ İŞLEMLERDE ESNEKLİK TANINIYOR

SPK’nın bir diğer önemli düzenlemesi ise kredili işlemlerle ilgili oldu. Mevcut durumda en az %35 olan özkaynak koruma oranı, aracı kurumların risk politikalarına bağlı olarak %20’ye kadar düşürülebiliyor. Bu sayede yatırımcılar daha esnek kredi imkanlarına sahip oluyor.