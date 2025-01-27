Borsa İstanbul’da Bilanço Dönemi Başlangıcı

2024 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BİLANÇO SEZONU BAŞLIYOR

Borsa İstanbul’da yatırımcıların merakla beklediği 2024 yılı dördüncü çeyrek bilanço dönemi, 28 Ocak 2025 tarihinde başlayacak. İlk finansal sonuç, Türkiye Sigorta tarafından açıklanacak. Bankacılık sektöründe ise bu sezon, 29 Ocak Çarşamba günü Garanti BBVA bilançosunun açıklanmasıyla açılacak.

KAMUYA AÇIKLAMALAR İÇİN SON TARİHLER BELLİ OLDU

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilecek finansal raporlar için önemli tarihler belirlendi. Buna göre, konsolide olmadan faaliyet gösteren banka ve şirketler, finansal sonuçlarını en geç 3 Mart 2025 tarihine kadar paylaşacak. Konsolide finansal sonuçlar için ise son gönderim tarihi 11 Mart 2025 olarak açıklandı.

Şirketlerin dördüncü çeyrek finansal performanslarını yansıtan bu dönemde, bankacılık ve sanayi sektörlerinden gelecek sonuçlar özellikle büyük bir ilgiyle takip edilecek. Bilanço açıklamaları, yatırımcılar açısından hisse senetlerinin yönü ve piyasa hareketliliği üzerinde belirleyici bir rol oynayacak. Kaynak: ForekHaber