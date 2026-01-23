Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi 13.000 Puanı Geçti

BORSADA REKOR SEVİYELER AŞILDI

Borsa İstanbul’da tarihi rekorlar gelmeye devam ediyor. Önce en yüksek kapanış, ardından en yüksek açılış ve şimdi de 13.000 puanın aşılması… Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,97 değer kazanarak 12.851,49 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BİST 100 YENİ REKOR YAZDI

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,70 puan ve yüzde 0,57 artışla 12.924,20 puana yükselerek rekor seviyeden işlem görmeye başladı. Endeks 13.037 puana çıkarak rekorunu yeni bir seviyeye taşıdı. Bankacılık endeksi yüzde 0,49, holding endeksi ise yüzde 0,10 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran, yüzde 1,15 ile madencilik olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,60 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ARTTI

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerginliklerdeki göreli azalma ve ABD ekonomisinin güçlü kaldığını gösteren makroekonomik veriler, risk iştahını artırdı. BIST 100 endeksi, geniş bir alım eğilimi ile güne rekor seviyeden başladı.

ABD’DEN GELEN POZİTİF VERİLER ETKİLİ OLDU

ABD yönetiminin uyguladığı politikalar ve ülkeye dair ekonomik göstergeler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Ülkedeki ekonomik yapının sağlamlığını gösteren büyüme verileri, piyasalarda olumlu bir gelişme olarak algılanıyor. ABD’de büyüme verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, iş gücü piyasası ile ilgili endişelerin bir nebze azalmasına katkıda bulundu.