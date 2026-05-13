Merve Dinçel Kavurat Avrupa Tekvando Şampiyonu Oldu

ALMANYA’DA AVRUPA TEKVANDO ŞAMPİYONASI HEYECANI SÜRÜYOR

Almanya’nın Münih şehrinde gerçekleştirilen 2026 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda heyecan dolu anlar yaşanıyor.

MERVE’DEN ŞAMPİYONLUK

Merve Dinçel Kavurat, kadınlar 53 kiloda şampiyonanın ikinci gününde tatamiye çıkarak başarılı bir performans sergiledi. Bir numaralı seribaşı olarak katıldığı turnuvada, son 16 turunda Azerbaycan’dan Maryam Mamadova’yı, çeyrek finalde İtalya’dan Anna Frassica’yı ve yarı finalde Yunanistan’dan Adiba Asimi’yi mağlup ederek finale adını yazdırdı. Finalde, Bulgaristan’dan Erika Karabeleva’yı 2-0 yenerek kariyerinde üçüncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

HATİCE ÇEYREK FİNALDE ELENDİ

Kadınlar 62 kiloda ringe çıkan Hatice Pınar Yiğitalp, çeyrek finalde mücadeleyi kaybederek turnuvaya veda etti.

İLK AVRUPA MADALYASINI KAZANDI

Erkekler 58 kiloda mücadele eden Enes Kaplan, kariyerinin ilk Avrupa madalyasını bronzla taçlandırdı. Son 32 turunda Arnavutluk’tan Tedi Likometi’yi, son 16 turunda Slovenya’dan Domen Molj’u ve çeyrek finalde Romanya’dan Scutaru Tristan’ı geçerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Belaruslu rakibi Georgii Gurtsiev’e karşı kaybeden 22 yaşındaki milli sporcu, bronz madalya almayı başardı. Böylece Enes, Avrupa’da büyükler kategorisinde ilk kez kürsüde yer aldı.

YİĞİTHAN’DAN İSTENİLEN PERFORMANS GELMEDİ

Erkekler 80 kiloda mücadele eden Yiğithan Kılıç ise turnuvadan erken elenerek son 32 turunda sona erdi.

