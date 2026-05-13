Chelsea İçin Osimhen Transferi Değerlendirildi

Emmanuel Petit, Chelsea’nin eski oyuncusu olarak Galatasaray’ın tanınmış forveti Victor Osimhen’in transferini önerdi.

CHELSEA’NIN 9 NUMARA SORUNUNA ÇÖZÜM

Chelsea’nin uzun süredir yaşadığı 9 numara sıkıntısını Osimhen’in giderebileceğini ifade eden Petit, Nijeryalı forvetin Didier Drogba’nın izinden gitme noktasında gerekli kişilik ve zihniyete sahip olduğunu belirtti.

DROGBA’DAN BERİ DEVAM EDEN LANETİ KIRABİLECEK İSİM

Petit, “Drogba’dan bu yana Chelsea’de o pozisyonda bir lanet olduğunu düşünüyorum. Osimhen ile durum farklı çünkü bu isim gerçekten büyük bir karaktere sahip, bu laneti kırabilecek kişi o olabilir.” şeklinde konuştu.

PREMIER LİG’DE BAŞARILI OLACAK

Fransız futbolcu, “Osimhen’in en üst seviyede oynama potansiyeli taşıyan daha pek çok sezonu var. Bu sebeple Premier Lig’de önemli başarılar elde edebileceğini düşünüyorum. Oynadığı ligdeki karakter, kişilik ve geçmiş olarak gerekli özelliklere sahip” değerlendirmesini yaptı.

GALATASARAY’DA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Bu sezon 75 milyon euro piyasa değerine sahip olan Nijeryalı yıldız, Galatasaray formasını 33 maçta terletti. 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 22 gol atıp 8 asist yaparak toplamda 30 gollük katkı sağladı.