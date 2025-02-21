Borsa İstanbul’da Sert Düşüş İncelemesi Başladı

BIST 100 ENDEKSİNDEKİ DEĞİŞİM

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 oranında değer kaybı ile 9.602,16 puandan tamamladı. Bir önceki kapanışa göre 205,34 puan düşüş gösteren endeksin toplam işlem hacmi ise 107,8 milyar lira olarak belirlendi.

SPK’DAN İNCELEME AÇIKLAMASI

Yaşanan önemli düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), inceleme başlatıldığını açıkladı. SPK’dan yapılan açıklamada, “Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır.” denildi.

Açıklamanın devamında, “Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.” ifadelerine yer verildi.