Borsa İstanbul’da Sert Düşüş Yaşandı

Borsa İstanbul’da önemli bir düşüş yaşandı ve BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09’luk bir değer kaybıyla 9.602,16 puandan kapattı. Endeks, önceki kapanışına göre 205,34 puan gerileme gösterdi. Toplam işlem hacminin 107,8 milyar lira seviyesinde olduğu bildirildi.

SPK’DAN AÇIKLAMA

Bu sert düşüşün ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), inceleme başlattığını açıkladı. SPK’nın duyurusunda, “Kurulumuzca BİST pay piyasasında yaşanan olağanüstü fiyat hareketlerine yönelik inceleme başlatılmıştır. Kurulumuz ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından tüm kurumların işlemleri inceleme altına alınmıştır. Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır. Ayrıca Kurulumuzca; olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır.” ifadeleri yer aldı.