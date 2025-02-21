Borsa İstanbul’dan İki Hisseye Tedbir Açıklaması

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİRLER HDFGS VE VSNMD HİSSELERİNİ ETKİLİYOR

Borsa İstanbul A.Ş., 21 Şubat 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildiride bulundu. Bu bildiride, HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (HDFGS) ve VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD) hisselerinde Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamındaki uygulamalara dair bilgi paylaşıldı.

HDFGS HİSSELERİ İÇİN BRÜT TAKAS UYGULAMASI

BİST’in HDFGS için yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile devreye alınan VBTS çerçevesinde HDFGS.E paylarında 24/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak. Ayrıca, mevcut durumda yürürlükte olan ve Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi dahilinde önceden belirlenen tedbirler, yani kredili işlem yasağı tedbiri de brüt takas tedbirinin süresi boyunca geçerliliğini koruyacak.

VSNMD HİSSELERİ AÇIKÇA SATIŞA KAPALI

VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VSNMD) için BİST’in duyurusunda ise, Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda VBTS kapsamında VSNMD.E paylarının 24/02/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satış ve kredili işlemlere konu olamayacağı belirtildi.

Kaynak: KAP