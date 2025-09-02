Borsa İstanbul Düşüşe Geçti: CHP İptal Etti

Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe pozitif bir başlangıç yapmasına rağmen yönünü aşağı çevirdi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl kongresini iptal etmesinin ardında BIST100 endeksindeki kayıplar derinleşti ve düşüş, yüzde 5’in üzerine ulaştı. Böylece, 31 Temmuz’dan bu yana elde edilen kazanımlar tamamen geri verilmiş oldu. Bankacılık endeksi ise düşüşü ile dikkat çekerek, yüzde 7’yi aştı.

DÜŞÜŞLER VE ENDİKSLERİN DURUMU

BIST100 endeksi, saat 16.12 itibarıyla yüzde 5,72 kayıpla 10.628 puana gerilerken, bankacılık endeksi aynı dakikalarda yüzde 7,86 düşüşle 15.043 puan seviyesine indi. Teknik olarak değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyor, 11.400 ve 11.500 seviyeleri ise direnç noktaları olarak beliriyor. Önceki gün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybıyla 11.279,95 puandan kapatmıştı.

AÇIKTA SATIŞ UYGULAMASI

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak. Borsa İstanbul AŞ, BIST 100 endeksinde yaşanan yüzde 2’lik değişim nedeniyle, pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında bu uygulamanın kesinlikle geçerli olacağını duyurdu.