Borsa İstanbul Günü Yüzde 0,5 Değer Kaybıyla Kapattı

BORSA İSTANBUL’DA DÜŞÜŞ YAŞANIYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kaybederek 9.902,31 puana geriliyor. İlk yarıda düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,34 puan ve yüzde 0,5 azalış gösterdi. Toplam işlem hacmi ise 38,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

SEKTÖR ENDÜKLERİ ARASINDA FARKLILIKLAR

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazanıyor. Sektör endeksleri arasında en fazla kazanan, yüzde 2,31 ile finansal kiralama ve faktoring oldu. En çok kaybeden ise yüzde 1,23 ile metal ana sanayi olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL PİYASALARDA KARMIŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD’nin ek gümrük vergilerine dair endişelerin yeniden güç kazanmasıyla karışık bir seyir gözlemleniyor. Bu hafta, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri için gözler bu gelişmelerde. Analistler, öğleden sonra yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 9.950 ve 10.000 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor.