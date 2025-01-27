Borsa İstanbul İlk Yarıda Düşüşte

BIST 100 ENDİKSİ DÜŞÜYOR

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında %0,71 değer kaybı yaşayarak 10.032,63 puana geriliyor. Düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla bir önceki kapanışa göre 72,22 puan azalmış durumda. Bu süreçte toplam işlem hacmi ise 44,6 milyar TL olarak gerçekleşiyor.

SEKTÖRLERDE FARKLI YÖNLER

Sektör bazında değerlendirdiğimizde, bankacılık endeksi %0,14, holding endeksi ise %1,27 oranında düşüş gösteriyor. Sektörler arasında en fazla kazandıran taraf, %0,45 artışla spor sektörü oluyor, en çok kaybettiren sektör ise %1,80 düşüşle madencilik sektörü şeklinde ortaya çıkıyor.

KÜRESEL PİYASALARDA OLUMSUZ GÖRÜNÜM

Küresel piyasalarda, Çin merkezli DeepSeek’in tanıttığı yeni yapay zeka modelinin, büyük teknoloji şirketlerinin hisse senetlerinde değer kaybına neden olabileceği beklentisiyle olumsuz bir seyir gözlemleniyor.

ANALİSTLERİN DEĞERLENDİRMELERİ

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD’de inşaat izinleri, yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 9.900 seviyeleri destek olarak takip ediliyor; 10.100 ve 10.150 seviyeleri ise direnç olarak izleniyor.