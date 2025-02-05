Borsa İstanbul Pozitif Açılış Yaptı

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi güne yüzde 0,15 yükselerek 9.821,60 puandan işlem görmeye başladı. Endeks, ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya yönelik yüksek gümrük vergileri tehdidini bir ay süreyle askıya alması sonrası yurtdışı piyasalara paralel olarak önceki gün pozitif bir açılış gerçekleştirdi. Dünkü işlem günü, BIST 100 endeksi 43,79 puanlık artışla 9.818 puandan işlemine başladı ve gün sonunda %0,33 değer kazanarak 9.807 seviyesinden kapandı. Endeks, gün içerisinde 9.782 ile 9.905 aralığında dalgalandı.

İşlem Hacmi ve Sektörel Performans

Borsa İstanbul, günü 102,7 milyar TL işlem hacmi ile tamamladı. 61 şirket, günü pozitif bir sonuçla kapatırken, 35 şirket negatif bir kapanış gerçekleştirdi. En çok değer kazanan sektör endeksi; “Finansal Kiralama-Faktoring, Bankacılık ve Sigortacılık” olurken, en çok değer kaybeden sektör endeksi ise “Ulaştırma, Spor ve Hizmet” oldu. Endekse en yüksek pozitif katkıyı Akbank, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası hisseleri sağladı. Negatif etki ise Türk Hava Yolları, Bim Mağazaları ve Pegasus hisselerinden geldi.

Bulls Yatırım Menkul Değerler’in Teknik Analiz Tespitleri

Bulls Yatırım Menkul Değerler’in hazırladığı günlük BIST 100 teknik analiz raporunda yer alan tespitlere göre, “Endeksi teknik açıdan değerlendirirken, geri çekilmelerde 9.730 seviyesindeki kısa vadeli yükselen trend desteğini izliyoruz. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde satış baskısının devam edebileceğini ve 9.650-9.560 destek seviyelerine doğru bir geri çekilme olabileceğini öngörüyoruz. Kısa vadede endekste güçlenme hareketinin başlayabilmesi için 5 günlük EMA (9.908) ve 22 günlük EMA (9.952) seviyelerinin üzerini geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu seviyelerin aşılması durumunda, bir sonraki kritik direnç olarak 10.160 yatay direnç bölgesini takip edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.