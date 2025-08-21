“Borsa İstanbul Rekor Kırdı.”

BORSADA REKOR DÖNEMİ

Yatırımcılar bu hafta Borsa İstanbul’a yoğun bir ilgi göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana ulaşan Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5 oranındaki primle 11 bin 301 puana çıkarak tarihi zirvesine erişti. Bu gelişmeyle birlikte, 13 aylık bir aradan sonra yeniden rekor kaydedildi. Yükselişin öncülüğünü bankacılık endeksi yapıyor.

UZUN SÜREN DURAKLAMADAN SONRA

Borsa İstanbul, 13 aylık bir durgunluktan sonra nihayet hareketlendi. Uzun bir süre boyunca borsa yatırımcıları kazanç elde edemezken, yüksek mevduat faizleri borsa yatırımlarından uzak kalmalarına neden oluyordu. Merkez Bankası’nın faizleri kademeli olarak düşürmeye başlaması beklentisinin artması, Türk Lirası mevduatına olan ilginin azalmasına ve paranın alternatif yatırım araçlarına kayma ihtimalini artırıyor. Borsa yatırımcıları, durgun seyrin ardından alım yapmaya başladı ve bu yükselişi destekliyor.

DÜŞÜŞTEN YÜKSELİŞE

Borsa İstanbul, 5 Kasım 2025 tarihinde son bir yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görmüş ve bu seviyeden çıkarak hafif primler elde etmişti. Ayrıca, yatırım fonlarına olan ilgi de her geçen gün artıyor. Profesyonel yatırım uzmanları tarafından oluşturulan fonlar, kazanç sağlama konusunda başarılı oluyor. Pek çok kişi, hisse yatırımı yerine fon yatırımlarını tercih etmeye başladı.