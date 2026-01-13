Borsa İstanbul Tarih Yazmaya Devam Ediyor: Rekor Tazeledi

Borsa İstanbul yeniden tarihi bir zirveye ulaştı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 130,79 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 192,9 milyar lira seviyesine ulaştı. Bankacılık endeksi yüzde 1 oranında değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,65 oranında geriledi.

SEKTÖR ENDÜKSLERİ ARASINDA FARKLAR GÖZLEMLENDİ

Sektör endeksleri arasında madencilik, yüzde 3,07 ile en yüksek kazancı sağlarken, en fazla değer kaybeden sektör ise holding oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde 12.428,44 puanı görebilerek rekor tazeledi ve 10 günlük pozitif seyrini sürdü; günü rekor seviyeden kapatmayı başardı.

İŞLEM HACMİ SON 2,5 AYIN ZİRVESİNDE

Toplam işlem hacmi, 192,9 milyar lira ile son 2,5 ayın zirvesine ulaşmış oldu. ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise 2025 Aralık’ta aylık yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,7 artış göstererek beklentilere paralel geldi. Yurt içindeki verilere göre, Türkiye’nin cari işlemler hesabı kasımda 3 milyar 996 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 132 milyon dolar fazla oluştu.

VERİ GÜNDEMİ YATIRIMCILARIN TAKİBİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göreyse, ticaret satış hacmi Kasım 2025’te yıllık bazda yüzde 7,1, perakende satış hacmi ise yüzde 14,2 oranında artış kaydetti. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin geçeceğini ve yurt dışında ise Çin’de dış ticaret dengesi, ABD’de Üretici Fiyat Endeksi ile cari işlemler dengesi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik analizlere göre, BIST 100 endeksinde 12.500 ve 12.600 puan direnç, 12.300 ve 12.200 puan ise destek konumunda görünüyor.