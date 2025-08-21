Borsa İstanbul Tarihi Yüksek Seviyelerde

YATIRIMCILARIN GÖZDESİ BORSA İSTANBUL

Yatırımcılar Borsa İstanbul’a yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana ulaşan Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5’e varan artış ile 11 bin 301 puana çıkarak tarihi zirveye erişti. Böylelikle 13 aylık bir sürenin ardından rekor kırılmış oldu.

BANKACILIK ENDESKİ YÜKSELİŞİ ÖNCÜLÜK EDİYOR

Borsa İstanbul’daki çıkışta bankacılık endeksi öncü rol oynuyor. Yükseliş, yatırımcıların bankacılık sektöründeki gelişmelere olan güveninin artmasıyla destekleniyor.