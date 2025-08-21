Gündem

Borsa İstanbul Tarihi Yüksek Seviyelerde

borsa-istanbul-tarihi-yuksek-seviyelerde

YATIRIMCILARIN GÖZDESİ BORSA İSTANBUL

Yatırımcılar Borsa İstanbul’a yoğun ilgi gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana ulaşan Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5’e varan artış ile 11 bin 301 puana çıkarak tarihi zirveye erişti. Böylelikle 13 aylık bir sürenin ardından rekor kırılmış oldu.

BANKACILIK ENDESKİ YÜKSELİŞİ ÖNCÜLÜK EDİYOR

Borsa İstanbul’daki çıkışta bankacılık endeksi öncü rol oynuyor. Yükseliş, yatırımcıların bankacılık sektöründeki gelişmelere olan güveninin artmasıyla destekleniyor.

ÖNEMLİ

Manşet

Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Mutlu

Benfica'nın teknik direktörü Bruno Lage, Fenerbahçe ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında golsüz berabere kaldıklarını belirtti. Basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Gündem

İstanbul’da Korkunç Olay: Kadın Bıçaklandı

Bağcılar'da bir adam, çalıştığı kadını sokakta bıçakladı. Mahalleli şüpheliyi linç etti; kadın hastaneye kaldırıldı ve şüpheli gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.