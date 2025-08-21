Borsa İstanbul Tarihi Yüksek Seviyeye Ulaştı

YATIRIMCILARIN ODAĞI BORSADA

Yatırımcılar Borsa İstanbul’a büyük bir ilgi göstermeye başladı. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında 11 bin 252 puana kadar tırmanan Borsa İstanbul, bugün yüzde 1.5 primle 11 bin 301 puana ulaşarak tarihi bir zirveye imza attı. Böylelikle, 13 aylık bir sürecin ardından yeniden rekor kırılmış oldu. Bu yükselişi bankacılık endeksi yönlendirdi.

UZUN SÜRE DURGUNLUK SON BULDU

Borsa İstanbul, 13 ay süren bir durgunluğun ardından sonunda hareketlenmeye başladı. Uzun bir süre boyunca borsa yatırımcıları kazanç elde edemedi. Mevduat faizlerindeki yüksek oranlar borsaya yatırımı cazip hale getirmedi. Ancak, Merkez Bankası’nın faiz indirimine gitme beklentisinin artması Türk Lirası mevduatına olan ilgiyi azaltıyor ve paranın diğer yatırım araçlarına yönelme ihtimalini artırıyor. Önceden harekete geçen borsa yatırımcıları, uzun süreli durgunluğun ardından Borsa İstanbul’da pozisyon almaya başladı ve yükseliş destekleniyor.

BIST İÇİN DÜŞÜŞ DÖNEMİ

Borsa İstanbul 5 Kasım 2022 tarihinde, son bir yılın en düşük seviyesi olan 8566 puanı görmüştü. Bu seviyenin üstüne çıkarak hafif primler elde etti.

FON YATIRIMLARINA ARTAN İLGİ

Yatırım fonlarına olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Profesyonel yatırım uzmanları tarafından yönetilen fonlar kazanç sağlarken, birçok kişi hisse yatırımı yerine fon yatırımlarına yönelmeyi tercih ediyor.