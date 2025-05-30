Borsa Soruşturması Devam Ediyor! 12 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarına dair yapılan incelemelerde, işlem hacmi ve hisse fiyatlarındaki olağandışı dalgalanmalar dikkat çekiyor. Bu durumun yapay bir yükseliş yaratarak küçük yatırımcıları zarara uğrattığı tespit edildi. Gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyet işlemleri sona erdi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan tüm şüpheliler tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA HAKİMLİK KARARI

Sulh ceza hakimliği, 12 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Bu şartlar, “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” içeriyor. Soruşturma sürecinde, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ’nin (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı belirlendi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN MANİPÜLASYON

Manipülasyon faaliyetlerinin, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığıyla gerçekleştirildiği anlaşıldı. Bu bağlamda suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi yakaladı.