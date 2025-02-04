Borsa Ve Finansal Gelişmelerin Özeti

GÜN SONUNDA BİST100 PERFORMANSI

BIST100 endeksi günü %0.33 oranında, 32.7 puan artışla 9.807,10 puandan kapatıyor. İşlem hacmi ise 102,753 milyar TL olarak kaydedildi. Bunun yanı sıra, gün içinde finans ve borsa piyasalarını yakından etkileyen çeşitli gelişmeler yaşandı.

GOLDMAN SACHS’DAN MERKEZ BANKASI ANALİZİ

Goldman Sachs ekonomistleri, Ocak ayı enflasyon verileri sonrasında yaptıkları değerlendirmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) gevşeme döngüsüne devam edeceğini ancak Ocak ayı enflasyon verilerinin Mart ayında gevşeme temposunu artırma ihtimalini azalttığını belirtiyor.

MORGAN STANLEY’DEN YIL SONU TAHMİNLERİ

Morgan Stanley, tahminlerin üzerinde gelen Ocak ayı enflasyon verisinin Türkiye için enflasyon ve politika faiz tahminlerini yukarı yönlü değiştirdiğini aktarıyor.

FITCH’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Erich Arispe Morales, “Türkiye için bu yıl sonu enflasyonun yüzde 23, 2026 sonunda ise yüzde 18 seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz” sözleriyle önemli tahminlerde bulundu.

ENFLASYONDA NET AÇIKLAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Enflasyon düşecek ama piyasadaki şüpheleri anlıyorum” diyerek enflasyon konusunda net bir açıklama yaptı.

İSTANBUL’DA YAŞAM MALİYETİ ARTMIŞtir

İstanbul Planlama Ajansı verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre %56,21 artışla 82 bin 880 liraya yükseldi.

AK YATIRIM’DAN HİSSE ÖNERİLERİ

Ak Yatırım, 2025 yılı hisse önerilerini paylaştı. Öneri listesine Anadolu Sigorta ve Garanti Bankası’nı eklerken, İş Bankası’nı listeden çıkardı.