Borsada Açığa Satışta Yukarı Adım Kuralı

BORSADA AÇIĞA SATIŞ İÇİN YENİ KURAL

Borsa İstanbul yönetimi, geçtiğimiz cuma günü borsada görülen sert fiyat hareketleri sonrası açığa satış işlemlerine yönelik yeni bir kural uygulamaya koydu. Borsa İstanbul’un yaptığı açıklamaya göre, BIST 50 endeksinde yer alan hisse senetlerinde 24 Şubat tarihli seansta bir gün boyunca açığa satışta yukarı adım kuralının (up-tick rule) yürürlüğe gireceği ifade edildi.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİDE YENİ DÜZENLEME

Açığa satış işlemi gerçekleşebilen hisse senetlerinde, bu işlemler en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden yapılacak. Eğer en son işlem fiyatı, bir öncekinden daha yüksekse, açığa satış işlemi bu son fiyat düzeyinden de gerçekleştirilebilecek. Sermaye Piyasası Kurumu, geçen hafta yaşanan fiyat dalgalanmalarının ardından tüm kurumların işlemlerini incelemeye aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine neden olan kasıtlı ve yanıltıcı haberler yayarak bu durumu tetikleyen kişiler hakkında resen soruşturma başlattı. Bu süreçte, piyasa dinamiklerini etkileyen tüm gelişmelerin dikkatle takip edileceği vurgulanıyor.