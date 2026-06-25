Borsada Beş Sektörle Toparlanma Beklentisi

Ortadoğu’da gerilim azalsa da petrol fiyatlarındaki yüksek seyir sürüyor. Bu durum, merkez bankalarının sıkı duruşunu korumasına neden oldu. ABD’de enflasyon üç yılın zirvesine çıktı. Fed’in bu yıl faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye’de ise faiz indirim süreci ötelendi. Alınan önlemlerle politika faizi yüzde 40’ı aştı. Ancak ABD ve İran’ın mutabakata varması iyimserliği artırdı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme borsayı canlandırdı. Borsa İstanbul’un yılın ikinci yarısında toparlanması bekleniyor. Jeopolitik tansiyonun düşmesi durumunda beş sektör öne çıkacak.

PETROL FİYATLARINDA SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYEYE DÖNÜŞ

Brent petrol fiyatı 75 doların altına geriledi. İran-ABD savaşının başladığı 27 Şubat’ta fiyat 119 dolara çıkmıştı. Petrol, 100 doların üzerinde uzun süre tutundu. Zirve seviyelerinden yüzde 40 kadar düştü. Dün Brent petrolün varil fiyatı 73.51 dolara geriledi. Savaş öncesi ise petrol 71 dolar civarındaydı. ABD’nin İran’a petrol muafiyeti vermesi gevşemeyi artırdı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN TANKER ÇIKIŞLARI HIZLANDI

Hürmüz Boğazı’ndan 19-21 Haziran arasında 92 tanker çıkış yaptı. Sadece 23 Haziran’da boğazdan 19 milyon varil petrol geçti. İran’ın elindeki petrolün ne kadarı kapalı kaldı bilinmiyor. Yaptırımlar kalktıktan sonra İran Asya’ya petrol satışına başladı. Son üç günde çıkan İran petrolü Japonya, Güney Kore ve Çin’e gidiyor. Anlaşmadan önce Hürmüz’de 500 tanker bekliyordu. Bunların 100’den fazlası ham petrol taşıyordu.

FAİZ İNDİRİMİ İÇİN BEKLENTİLER ŞEKİLLENİYOR

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal değerlendirmelerde bulundu. Bal, jeopolitik risklerin azaldığını ancak bitmediğini söyledi. Yeni bir risk görülmezse TCMB’nin faizi yüzde 37’ye çekmesi bekleniyor. Yılın son çeyreğinde 100-200 baz puan faiz indirimi öngörülüyor. Bu durum borsayı pozitif etkileyecek. Bal, bankacılık, holdingler, iletişim, madencilik ve havacılık sektörlerinin yükseleceğini belirtti.

YATIRIMCIYA PORTFÖY ÇEŞİTLİLİĞİ VE SEÇİCİ HİSSE UYARISI

Bal, yatırımcılara portföy çeşitliliği önerdi. Hisse senedinde seçici olunması gerektiğini vurguladı. Önerilen portföy dağılımı yüzde 30 hisse, yüzde 50 sabit getirili TL ürünler. Geri kalan yüzde 10 altın ve yüzde 10 yurtdışı hisseler. Sektörel dağılımın çok önemli olduğunu ifade etti. Bir banka hissesi, holding, iletişim ve havacılık önerilen sektörler arasında.

BAZI HİSSELERDE KÖPÜK OLUŞTUĞU DİKKAT ÇEKİYOR

Ata Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş değerlendirme yaptı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürmesi faiz indirimini getirecek. Demirtaş, bazı hisselerde köpük oluştuğunu vurguladı. BIST 30’daki bazı hisselerin yükselişini anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Bu durumun borsanın geleceği açısından rahatsızlık verici olduğunu belirtti.