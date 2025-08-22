Borsada En Fazla Zarar Eden Şirketler

YIL SONU BİLANÇO DÖNEMİ VE Tarihi ZİRVE

Türkiye’de 2025’in ikinci çeyrek bilanço dönemi sona erdi. Dönem sonu, Borsa İstanbul’da tarihi zirvenin yaşanmasına neden oldu. Yılın ilk yarısında kaydedilen veriler, şirketler arasında önemli bir zarar oluşumunu ortaya koyuyor.

EN FAZLA ZARAR YAZAN ŞİRKETLER LİSTESİ

2025’in ilk altı ayında en çok zarar eden şirketlerin sıralaması ise şu şekilde oluştu:

– Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı: 1 milyar 194 milyon TL

– Doğanlar Mobilya Grubu: 1 milyar 212 milyon TL

– Hektaş Ticaret: 1 milyar 244 milyon TL

– Kalyon Güneş Teknolojileri: 1 milyar 238 milyon TL

– Sabancı Holding: 1 milyar 365 milyon TL

– Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik: 1 milyar 413 milyon TL

– Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm: 1 milyar 492 milyon TL

– Çan 2 Termik: 1 milyar 876 milyon TL

– TAV Havalimanları Holding: 1 milyar 910 milyon TL

– Invesco Holding: 2 milyar 243 milyon TL

– Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı: 2 milyar 338 milyon TL

– Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret: 2 milyar 869 milyon TL

– Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi: 3 milyar 233 milyon TL

– Alarko Holding: 3 milyar 251 milyon TL

– Petkim Petrokimya Holding: 3 milyar 313 milyon TL

– Arçelik: 4 milyar 75 milyon TL

– Mogan Enerji Yatırım Holding: 4 milyar 244 milyon TL

– Sasa Polyester Sanayi: 8 milyar 837 milyon TL

– Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret: 12 milyar 641 milyon TL

Bu veriler, Türkiye’deki mali gelişmeleri ve işletmeleri etkileyen durumu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor.