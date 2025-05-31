Borsada Manipülasyon Soruşturması Devam Ediyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Borsa İstanbul’da işlem gören sermaye piyasası araçlarında olağan akışa aykırı fiyat dalgalanmaları ile işlem hacimlerinde yapay yükselişler tespit edildi. Bu durumun küçük yatırımcılara zarar verdiği bilgisi üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyet işlemleri tamamlandı.

ŞÜPHELİLERİN HUKUKİ SÜRECİ

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 3 şüpheliyi “imza verme” ve “yurt dışına çıkış yasağı” içeren adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

MANİPÜLASYON VE OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri AŞ (PRKAB) ile Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama AŞ (DOBUR) hisselerinde manipülasyon yapıldığı ortaya çıktı. “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfalarıyla bu manipülasyonları gerçekleştiren 17 şüpheli hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “piyasa dolandırıcılığı” suçlamalarıyla gözaltı kararı verilmişti. Emniyet güçleri, İstanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara’da operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi yakalamıştı.