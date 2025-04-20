Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldürdü

SAMSUN’DA CİNAYETİ İŞLEYEN ZANLI YAKALANDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, boşanma aşamasında bulunduğu eşi Emine Akpınar’ı (36) silahla vurarak hayatını kaybetmesine neden olan zanlı Emrah Akpınar’ı yakalamak için harekete geçti. Olay sonrasında kaçan şüpheliyi tespit etmek amacıyla özel bir çalışma yürütüldü.

Ekipler, ısıya duyarlı dron desteğiyle gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda Emrah Akpınar’ı Atakum Cami Mahallesi’nde gizlendiği ahırda yakayı ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

CİNAYET OLAYI 16 NİSAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Samsun’un Canik ilçesinde 16 Nisan tarihinde yaşanan olayda, Emrah Akpınar (38), boşanma sürecinde olduğu eşi Emine Akpınar’ı Karşıyaka Mahallesi’nde silahla vurarak öldürmüştü. Olayın hemen ardından zanlı, olay yerinden kaçmıştı.