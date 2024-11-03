Bournemouth, Manchester City’yi Yendi

İNGİLTERE PREMİER LİG’DE ŞAŞIRTAN SONUÇ

İngiltere Premier Lig’in 10. haftasında Bournemouth, Manchester City ile karşılaştı. Maç, Vitality Stadı’nda gerçekleşti ve Bournemouth, mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı.

MANCHESTER CITY’YE SÜRPRİZ MAĞLUBİYET

Ev sahibi Bournemouth, 9. dakikada Semenyo’nun attığı golle öne geçti. 64. dakikada ise Evanilson, skoru 2-0’a taşıdı. Manchester City, 82. dakikada Josko Gvardiol’un golüyle farkı 1’e indirse de, başka gol olmadı ve maç 2-1 sona erdi. Gvardiol’un golü için asist yapan isim ise İlkay Gündoğan oldu.

LİGDE YENİ PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Manchester City, sezon boyunca çıktığı 10. maçında ilk kez yenilgi ile karşılaştı ve 23 puanla 2. sırada yer aldı. Bournemouth ise 15 puana ulaştı. Önümüzdeki hafta, Manchester City Brighton ile karşılaşacakken, Bournemouth Brentford deplasmanında mücadele edecek.