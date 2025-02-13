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Boydak Holding Eski Müdürü Tutuklandı

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KAHRAMAN EKİPLERİN OPERASYONU

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aradıkları kişilerin yakalanması için çalışmalar yürüttü.

FETÖ’DEN SUÇLU BULUNDU

Bu çalışmaların bir parçası olarak belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Boydak Holding Genel Müdürü N.T’yi (74) ele geçirdi. Firari suçlu, gerekli işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi.

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