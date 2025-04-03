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Boykot Çağrıları: 10 Kişi Gözaltında

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SOYLUMLARA YÖNELİK SORUŞTURMALAR BAŞLATILDI

CHP’nin yaptığı çağrının ardından hem geleneksel hem de sosyal medya platformlarında yer alan boykot çağrıları içerisinde bulunan ayrıştırıcı söylemler için resen soruşturma süreci başlatıldı. Bu süreç “Nefret ve Ayrımcılık” ile “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçları kapsamında yürütülüyor.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Başlatılan soruşturma neticesinde toplamda 16 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 10’u gerçekleştiren operasyonla yakalanmış durumda. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “boykot” çağrısı yapmıştı.

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