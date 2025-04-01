Boykot Çağrılarına Soruşturma Başlatıldı

İMAMOĞLU’NDAN SONRAKİ SOKAK OLAYLARI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla patlak veren sokak olayları sonrasında yapılan yeni çağrılarla, bu olaylara destek vermeyen ünlüler ve milli markalar boykot edilmeye başlandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından üniversite öğrencileri de kampüslerde ‘ders boykotları’ düzenlemişti. Öğrenciler, şimdi ise yarın (2 Nisan) ekonomik boykot gerçekleştireceklerini açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN BOYKOT DESTEK ÇAĞRISI

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Özgür Özel, 2 Nisan’daki ekonomik boykot çağrısını destekleyerek, “Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” şeklinde ifade etti.

TEPKİLER VE AÇIKLAMALAR

Boykot çağrıları sonrası tepkiler de ardı ardına gelmeye başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel’in paylaşımına karşı çıkarak, “Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor.” dedi. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı “fişlemek” ve sosyal bölücülükten ibarettir.” biçiminde görüş bildirdi.

BOYKOT ÇAĞRILARINA YÖNELİK SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akşam saatlerinde yaşanan bir gelişme ise dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak adlandırılan ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlarından re’sen soruşturma başlattığını açıkladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.” denildi.