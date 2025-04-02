Boykot Çağrılarına Soruşturma Başlatıldı

İSTANBUL’DA SOKAK OLAYLARI VE DESTEK ÇAĞRILARI

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının akabinde başlayan sokak olayları çerçevesinde yeni destek çağrıları yapılmaya başlandı. Bu süreçte, sokak olaylarına destek vermeyen ünlüler ve ulusal markalar boykot edilmeye başladı. İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından üniversite öğrencileri kampüslerde ‘ders boykotları’ gerçekleştirmişti. Öğrenciler şimdi ise, yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacaklarını kamuoyuna duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN EKONOMİK BOYKOT ÇAĞRISI

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Özgür Özel, 2 Nisan’da gerçekleşecek ekonomik boykot çağrısında bulunarak, “Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BOYKOT ÇAĞRILARINA YANSIMALAR

Boykot çağrılarına çeşitli tepkiler geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel’in paylaşımına karşı çıkarak, “Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor.” dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı ‘fişlemek’ ve sosyal bölücülükten ibarettir.” şeklinde yorumladı.

SORUŞTURMA HAREKETE GEÇİRİLDİ

Akşam saatlerinde yaşanan bir gelişme ise dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan kişilere yönelik ‘nefret ve ayrımcılık’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.” denildi.