Boykot Çağrılarına Soruşturma Başlatıldı

BOYKOT ÇAĞRILARIYLA YÜKSELEN GERİLİM

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gelişen sokak olayları sonrası yapılan yeni çağrılar ile birlikte, sokak olaylarına destek vermeyen ünlü isimler ve milli markalar boykot edilmeye başlandı. İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra, üniversite öğrencileri kampüslerde ‘ders boykotları’ düzenlemişti. Öğrenciler şimdi, yarın (2 Nisan) ekonomik boykot yapacaklarını kamuoyuna duyurdu.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN BOYKOT DESTEKLEME AÇIKLAMASI

Sosyal medya aracılığıyla paylaşım gerçekleştiren Özgür Özel, 2 Nisan ekonomik boykot çağrısını yaparak, “Öğrencilere, annelere, babalara, kardeşlere yapılan bu zulme karşı gençlerin başlattığı tüketim boykotunu gönülden destekliyorum. Herkesi bu boykota katılarak tüketimden gelen güçlerini kullanmaya davet ediyorum.” şeklinde ifadelerde bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARINA TEPKİLER YAĞDI

Boykot çağrıları sonrasında hemen tepkiler gelmeye başladı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Özgür Özel’in paylaşımına karşı, “Şimdi de 2 Nisan’da alışveriş yapmayarak esnafı, kuryeyi, günlük kazançla geçinen binlerce insanı cezalandırmaya kalkıyor.” yorumunda bulundu. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Bütün siyasi söylemi siyasi fanatizm, tehdit, milli firmaları hedef almak, vatandaşlarımızı ‘fişlemek’ ve sosyal bölücülükten ibarettir.” açıklamasında bulundu.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Akşam saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslar hakkında ‘nefret ve ayrımcılık’ suçları gerekçesiyle resen soruşturma başlattığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca bir süredir geleneksel ve sosyal medya yayın organlarında halkın bir kesiminin ekonomik etkinlikte bulunmasını engellemeye yönelik, kamuoyunda ‘boykot’ çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemler ve bu söylemleri yayan şahıslara yönelik genel olarak Nefret ve Ayrımcılık, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştır.” denildi.