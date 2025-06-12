Bozova’da Orman Yangını Çıktı

YANGININ ÇIKTIĞI YER VE NEDENİ
Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde, Atatürk Baraj Gölü yakınındaki ormanlık alanda yangın başladı. Yangının nedeni henüz netleşmedi. Yangın, Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerindeki ormanlık bölgede meydana geldi. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi ve yangına müdahale gerçekleştirildi.
ALEVLERİN İLERLEYİŞİ VE ÖNLENEN TEHLİKE
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, başlangıçta buğday tarlasına sıçradı. Ardından yol kenarındaki bir petrol istasyonuna yöneldi. Bu sırada bölgede bulunan sürücüler, araçlarını durdurarak itfaiyeye destek verip yangının petrol istasyonuna ulaşmasını engelledi.
YANGINDAN GÖRÜLEN ZARAR VE ARAŞTIRMALAR
Kontrol altına alınan yangında çok sayıda çam ağacı ve tarım arazisi zarar gördü. Yangının çıkış sebebine dair araştırmalar devam ediyor.