BP Castrol Hissesini Satışa Hazırlanıyor

bp-castrol-hissesini-satisa-hazirlaniyor

DÜNYA PETROL DEVİNDEN ÖNEMLİ ANLAŞMA

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden biri olan BP, madeni yağlar birimi Castrol’ün büyük hissesinin yatırım şirketi Stonepeak’e satışı konusunda anlaşma aşamasına geldi. Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bu anlaşma, Castrol’ün borçları dahil toplam değerini yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde belirliyor. Görüşmelerin ilerleme kaydettiği ancak henüz kesin bir sonuca varılmadığı ifade ediliyor.

BÜYÜK ORANDA SATILABİLİR

BP’nin Castrol’ün yüzde 65’ini yaklaşık 6 milyar dolara satacağına dair iddialar öne çıkıyor. Satış görüşmelerinin sonuçlanmasına dair bir zaman dilimi belirtilmese de, bugün açıklama yapılabileceği yönünde beklentiler bulunuyor.

TARİHİ BİR SATIŞ OLMA POTANSİYELİ

BP’nin bu anlaşmanın, şirketin tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük satış olabileceği düşünülüyor. Ayrıca, BP’nin yenilenebilir enerji alanında atacağı adımları satıştan elde edilecek gelirle desteklemesi bekleniyor. Ancak yatırımcıların bu durumdan pek memnun olmadığı belirtiliyor.

DAHA FAZLA VARLIK SATIŞI BEKLENTİSİ

BP’nin ana faaliyet alanı olan petrol ve gaz işine odaklanarak borçlarını azaltmak, üretimi artırmak ve 2027 yılına kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

ENERJİ ALANINDA BÜYÜME HEDEFİ

Stonepeak, enerji alanındaki varlığını artırma çabası içinde. Şirket, toplamda yaklaşık 80 milyar dolarlık varlık yönetiyor.

