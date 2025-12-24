BP Castrol Satışıyla Ekonomik Dönüşüm Gerçekleştiriyor

bp-castrol-satisiyla-ekonomik-donusum-gerceklestiriyor

BP, Castrol’ün ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ SATMAK ÜZERİNE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Dünyanın prestijli enerji şirketlerinden BP, madeni yağlar birimi olan Castrol’ün çoğunluk hissesinin yatırım firması Stonepeak’e devri konusunda anlaşma sürecinin sonunda yaklaştı. Wall Street Journal’daki habere göre, bu anlaşma Castrol’ün borçlarıyla birlikte toplam değerinin yaklaşık 10 milyar dolar olarak belirlenmesini öngörüyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, görüşmelerin ileri bir aşamaya geldiğini fakat henüz sözleşmenin kesinleşmediğini ifade etti.

YÜZDE 65’İ STONEPEAK’E DEVREDİLEBİLİR

BP’nin Castrol’ün yüzde 65’ini yaklaşık 6 milyar dolara satması bekleniyor. Anlaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağı hakkında kesin bir zaman dilimi verilmemekle birlikte, bu konuda bugün bir açıklama yapılabileceği iddia ediliyor.

EN BÜYÜK SATIŞ OLMA POTANSİYELİ

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, BP’nin tarihindeki en büyük varlık satışı Castrol olabilir. Şirketin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını bu satıştan elde edilen gelirle güçlendirmesi bekleniyor. Ancak yatırımcılar, bu durumdan memnun görünmüyor.

DAHA FAZLA SATIŞ PLANLIYOR

BP, ana faaliyet alanı olan petrol ve doğalgaz sektörüne yoğunlaşarak borçlarını azaltmayı, üretimini artırmayı ve 2027 yılına kadar toplam 20 milyar dolarlık bir varlık satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

STONEPEAK YENİ FIRSATLAR PEŞİNDE

Stonepeak, enerji sektöründeki varlığını genişletme çabaları içerisinde. Firmanın yönetiminde yaklaşık 80 milyar dolarlık varlık olduğunun altı çiziliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Terörsüz Türkiye Komisyonu Çalışma Süresi Uzatıldı

'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun faaliyet süresi iki ay daha uzatıldı.
Gündem

Daltonlar Suç Örgütü Davasında Mahkeme Kararı Açıklandı

Daltonlar suç örgütü davasında 362 sanığın yargılaması sonuçlandı. Mahkeme, örgüt liderlerine 12 kez müebbet hapis cezası verirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları uyguladı.
Gündem

TBMM Genel Kurulunda 11. Yargı Paketi Onaylandı

11. Yargı Paketi'ndeki infaz indirimiyle ilgili 27. madde, deprem suçlarının kapsam dışı bırakılmasıyla kabul edildi.
Gündem

Giorgia Meloni’den Yıl Sonu Açıklaması Geldi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yıl sonu konuşmasında 2023'ün zorlu geçtiğini vurguladı ve 2026'nın daha çetin geçeceğini belirterek endişeleri artırdı.
Gündem

Asrın İnşası: 455 Bin Konut Tamamlandı

Deprem bölgesindeki inşaat seferberliği, 455 bin konut ve iş yerinin tamamlanmasıyla sona erdi. Son teslim töreni ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da düzenlenecek.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.