BP Castrol Satışıyla Ekonomik Dönüşüm Gerçekleştiriyor

BP, Castrol’ün ÇOĞUNLUK HİSSELERİNİ SATMAK ÜZERİNE ANLAŞMA AŞAMASINDA

Dünyanın prestijli enerji şirketlerinden BP, madeni yağlar birimi olan Castrol’ün çoğunluk hissesinin yatırım firması Stonepeak’e devri konusunda anlaşma sürecinin sonunda yaklaştı. Wall Street Journal’daki habere göre, bu anlaşma Castrol’ün borçlarıyla birlikte toplam değerinin yaklaşık 10 milyar dolar olarak belirlenmesini öngörüyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, görüşmelerin ileri bir aşamaya geldiğini fakat henüz sözleşmenin kesinleşmediğini ifade etti.

YÜZDE 65’İ STONEPEAK’E DEVREDİLEBİLİR

BP’nin Castrol’ün yüzde 65’ini yaklaşık 6 milyar dolara satması bekleniyor. Anlaşma sürecinin ne zaman tamamlanacağı hakkında kesin bir zaman dilimi verilmemekle birlikte, bu konuda bugün bir açıklama yapılabileceği iddia ediliyor.

EN BÜYÜK SATIŞ OLMA POTANSİYELİ

Eğer bu anlaşma gerçekleşirse, BP’nin tarihindeki en büyük varlık satışı Castrol olabilir. Şirketin yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını bu satıştan elde edilen gelirle güçlendirmesi bekleniyor. Ancak yatırımcılar, bu durumdan memnun görünmüyor.

DAHA FAZLA SATIŞ PLANLIYOR

BP, ana faaliyet alanı olan petrol ve doğalgaz sektörüne yoğunlaşarak borçlarını azaltmayı, üretimini artırmayı ve 2027 yılına kadar toplam 20 milyar dolarlık bir varlık satışı gerçekleştirmeyi planlıyor.

STONEPEAK YENİ FIRSATLAR PEŞİNDE

Stonepeak, enerji sektöründeki varlığını genişletme çabaları içerisinde. Firmanın yönetiminde yaklaşık 80 milyar dolarlık varlık olduğunun altı çiziliyor.