BP’den Irak’a 25 Milyar Dolarlık Yatırım

ENERJİ DEVİ BP, IRAK’TA YATIRIM PLANLIYOR

İngiliz enerji şirketi BP, Irak’ın Kerkük bölgesinde bulunan dört petrol ve doğalgaz sahasını yeniden geliştirmek için 25 yıl süresince 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı düşünüyor. Iraklı üst düzey bir petrol yetkilisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, BP ile Irak hükümeti arasında gerçekleşecek anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanmasının beklendiğini belirtiyor.

KAR PAYLAŞIMI MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Söz konusu anlaşma, kâr paylaşımı modeliyle uygulanacak ve bu durum, Irak’ın enerji sektörüne dış yatırım çekme çabalarının önemli bir parçası olacak. Bu yatırım, Irak’ın savaş, yolsuzluk ve mezhepsel gerilimler yüzünden sınırlı kalan petrol üretimini artırma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Reuters