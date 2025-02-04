More
Gündem

BP’den Irak’a 25 Milyar Dolarlık Yatırım

bp-den-irak-a-25-milyar-dolarlik-yatirim

ENERJİ DEVİ BP, IRAK’TA YATIRIM PLANLIYOR

İngiliz enerji şirketi BP, Irak’ın Kerkük bölgesinde bulunan dört petrol ve doğalgaz sahasını yeniden geliştirmek için 25 yıl süresince 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı düşünüyor. Iraklı üst düzey bir petrol yetkilisi, Reuters’a yaptığı açıklamada, BP ile Irak hükümeti arasında gerçekleşecek anlaşmanın önümüzdeki haftalarda imzalanmasının beklendiğini belirtiyor.

KAR PAYLAŞIMI MODELİYLE HAYATA GEÇİRİLECEK

Söz konusu anlaşma, kâr paylaşımı modeliyle uygulanacak ve bu durum, Irak’ın enerji sektörüne dış yatırım çekme çabalarının önemli bir parçası olacak. Bu yatırım, Irak’ın savaş, yolsuzluk ve mezhepsel gerilimler yüzünden sınırlı kalan petrol üretimini artırma hedefi doğrultusunda kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Reuters

ÖNEMLİ

Manşet

Victor Nelsson Roma Transferini Değerlendirdi

Galatasaray ile yollarını ayıran Victor Nelsson, İtalya'nın Roma takımına transfer oldu ve kulübün resmi hesabında düşüncelerini paylaştı.
Gündem

Anadolu Efes Sermaye Artırımı Bildirimi

Anadolu Efes, 4 Şubat 2025'te KAP'a yaptığı açıklamada, kayıtlı sermaye tavanını artırma kararı aldığını duyurdu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.