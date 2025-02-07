Brad Pitt ve Ines De Ramon Ciddi İlişkide

İLİŞKİLERDEKİ GELİŞMELER

İlk bakışta Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin yaşamları birbirinden tamamen bağımsız gibi duruyor. Ancak bu durum böyle değil. 60 yaşındaki Brad Pitt, son iki yıldır birlikte olduğu Ines de Ramon ile ciddi bir ilişki sürdürüyor. İkili, ilişkileriyle ilgili sık sık gündeme geliyor.

AİLE VE KARİYER YOLU

Öte yandan, Angelina Jolie altı çocuğuna ve kariyerine odaklanmış durumda. Aşk hayatıyla ilgili bazı söylentiler gündeme gelse de Jolie’nin hayatında henüz biri bulunmuyor. Ailesiyle olan bağı ve yaptığı işler, onun şu anki önceliğini oluşturuyor.