Brent Petrol Savaş Öncesi 72,24 Dolara Geriledi

Brent petrol, ABD-İran barış umutlarıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin artması sonucu savaş kazançlarını geri verdi. Varil fiyatı 72,24 dolara kadar gerileyerek çatışma öncesi seviyenin altına indi. Batı Teksas türü petrol ise 69 dolardan işlem görüyor.
ARZDA HIZLI ARTIŞ YAŞANIYOR
Orta Doğu ve Afrika’dan gelen yoğun satış teklifleri, arzın hızla artmasına yol açtı. Bu durum fiziki varil fiyatlarını Angola’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar birçok bölgede aşağı çekti.
TANKER GEÇİŞLERİ HIZLANDI
Kalıcı bir anlaşmaya yönelik iyimserlik, uydu sinyalleri açık olan tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerinde artış yaşanmasını sağladı.