Brent Petrol Savaş Öncesi 72,24 Dolara Geriledi

Ekonomi
Güneşin batışıyla birlikte bir petrol pompası görünümü
Brent petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin artmasıyla birlikte önemli bir düşüş yaşadı.
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Brent petrol, ABD-İran barış umutlarıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin artması sonucu savaş kazançlarını geri verdi. Varil fiyatı 72,24 dolara kadar gerileyerek çatışma öncesi seviyenin altına indi. Batı Teksas türü petrol ise 69 dolardan işlem görüyor.

ARZDA HIZLI ARTIŞ YAŞANIYOR

Orta Doğu ve Afrika’dan gelen yoğun satış teklifleri, arzın hızla artmasına yol açtı. Bu durum fiziki varil fiyatlarını Angola’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar birçok bölgede aşağı çekti.

TANKER GEÇİŞLERİ HIZLANDI

Kalıcı bir anlaşmaya yönelik iyimserlik, uydu sinyalleri açık olan tankerlerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerinde artış yaşanmasını sağladı.

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