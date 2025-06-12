Brescia, Profesyonel Liglerden İhraç Edildi

PROFESYONEL LİGLERDEN İHRACIN NEDENİ

İtalya futbolunun köklü temsilcilerinden Brescia, 3 milyon euroluk borcunu ödeyememesi sebebiyle profesyonel liglerden ihraç edildi. Serie B’de mücadele eden takım, geçen sezon küme düşme hattının hemen üzerinde kalarak ligde kalmayı başarmıştı. Ancak, mali yükümlülüklerini yerine getiremeyen kulüp, dört puan silme cezası aldı ve Serie C’ye düştü. Ardından ise ödenmemiş maaşlar sebebiyle profesyonel statüsünü kaybetti.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE SIKINTI

İtalyan medyasına göre, Brescia’nın son iki aylık maaş ödemeleri için 6 Haziran Cuma gününe kadar bir süresi vardı fakat bu süre içinde ödeme yapılmadı. 2017 yılından bu yana kulübün sahibi olan ve daha önce İngiliz kulübü Leeds United’ı yöneten Massimo Cellino’nın yönetimindeki Brescia, mali krizden kurtulamayarak iflas etti.

KULÜBÜN TARİHİ VE GELECEĞİ

114 yıllık tarihinde Gheorghe Hagi, Roberto Baggio, Pep Guardiola, Andrea Pirlo, Luca Toni ve Mario Balotelli gibi efsanevi oyuncuları bünyesinde barındıran Brescia, artık profesyonel liglerde yer alamayacak. Kulübün geleceği ise belirsizliğini koruyor.