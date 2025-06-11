Brezilya, 2026 DÜNYA KUPASI’NA GİDİYOR

BREZILYA’NIN PARAGUAY GALİBİYETİ

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 16. hafta karşılaşmasında Paraguay’ı kendi sahasında ağırladı. Bu maçı Vinicius Junior’un 44. dakikada kaydettiği golle 1-0 kazanarak puanını 25’e yükseltti. Bu sonuç, Brezilya’nın 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek finallere katılma hakkı kazandığını gösteriyor.

ANÇELOTTİ’NİN BAŞARISI

2024-2025 sezonunun ardından Real Madrid’den ayrılan İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti, Brezilya’nın başında çıktığı ilk iki maçta toplamda 4 puan topladı. Ancelotti, bu puanlarla Brezilya’nın elemelerdeki başarısını artırıyor.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN BAŞARILI TAKIMI

Brezilya, 1930’dan bu yana toplamda 22 Dünya Kupası’na katılan en başarılı ülke olma özelliğini taşıyor. 2026 Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinde Brezilya, 16 maç sonucunda 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Bu grupta lider konumdaki son şampiyon Arjantin ise 35 puanla öne çıkıyor.

ŞAMPİYONLUKLAR TARİHİ

Brezilya, kupa tarihine adını yazdırdığı 5 şampiyonlukla dikkat çekiyor. Sambacılar, 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarında Dünya Kupası’nı kazanarak büyük bir başarı elde etti.