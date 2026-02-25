Brezilya’da Sel Felaketi: Yüzlerce Kayıp ve Evsizlik

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin valisi, yoğun yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosunu açıkladı. Romeu Zema, Juiz de Fora kentinde 16, Uba’da ise 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Zema, resmi olarak 3 günlük yas ilan ettiklerini ve kaybolan 47 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre, ölümlerin çoğu toprak kaymaları ve bina çöküşlerinden kaynaklanıyor.

ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, nehirlerin taşması sonucunda Juiz de Fora’da en az 440 kişinin evini kaybettiği ve ölü sayısının daha da artabileceği vurgulandı. Yetkililer, şubat ayının tarihin en yağışlı dönemini yaşadığını ve bölgeye normalin iki katından fazla yağmur düştüğünü bildirdi.

DEVLET BAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Brezilya Devlet Başkanı, Minas Gerais eyaletini etkileyen bu şiddetli yağışlar nedeniyle hükümetin harekete geçtiğini ve “Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum” şeklinde bir mesaj iletti.