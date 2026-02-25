Brezilya’da Sel Felaketi: Yüzlerce Kayıp ve Evsizlik

brezilya-da-sel-felaketi-yuzlerce-kayip-ve-evsizlik

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinin valisi, yoğun yağışların yol açtığı sel felaketinin bilançosunu açıkladı. Romeu Zema, Juiz de Fora kentinde 16, Uba’da ise 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Zema, resmi olarak 3 günlük yas ilan ettiklerini ve kaybolan 47 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. İtfaiye teşkilatından yapılan açıklamaya göre, ölümlerin çoğu toprak kaymaları ve bina çöküşlerinden kaynaklanıyor.

ÖLÜ SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Açıklamada, nehirlerin taşması sonucunda Juiz de Fora’da en az 440 kişinin evini kaybettiği ve ölü sayısının daha da artabileceği vurgulandı. Yetkililer, şubat ayının tarihin en yağışlı dönemini yaşadığını ve bölgeye normalin iki katından fazla yağmur düştüğünü bildirdi.

DEVLET BAŞKANI TAZİYELERİNİ İLETTİ

Brezilya Devlet Başkanı, Minas Gerais eyaletini etkileyen bu şiddetli yağışlar nedeniyle hükümetin harekete geçtiğini ve “Sevdiklerini kaybeden ailelere en içten taziyelerimi iletiyorum” şeklinde bir mesaj iletti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Filistinli Yetkililerden Tüketicilere Hurma Uyarısı

Avrupa'da satılan hurmaların çoğunun menşei gizleniyor. Tüketiciler, İsrail yerine Filistin hurmasını ayırt etmenin yollarını araştırıyor. Farklılıkları öğrenmek için incelemeler sürüyor.
Gündem

ABD’nin Karayipler’deki Petrol Tankeri Takibi Sürüyor

ABD Savunma Bakanlığı, Hint-Pasifik Komutanlığı'nın yaptırım uygulanan bir petrol tankerine Hint Okyanusu'nda el koyduğunu duyurdu.
Gündem

Norveç Eski Başbakanı Thorbjorn Jagland İntihar Girişiminde Bulundu

Norveç'in eski başbakanı Thorbjorn Jagland, Epstein ile olan ilişkilerinin ifşası sonrası intihar girişiminde bulundu. 75 yaşındaki siyasetçinin sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.
Gündem

İngiltere’den Rusya’ya 300 Yeni Yaptırım Paketi

İngiltere, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dördüncü yılı vesilesiyle Rusya’ya karşı 300 yeni yaptırım başlattı. Bu, şimdiye kadar uygulanan en kapsamlı yaptırım paketi oldu.
Gündem

Yurt Genelinde Hava Sıcaklıkları Düşüşe Geçiyor

Bu hafta ülke genelinde yağışların etkili olacağı ve sıcaklıkların azalacağı bildirildi. Hava durumu değişiklikleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.