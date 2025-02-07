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Dünya

Brezilya’da Uçak Caddede Düştü: Can Kaybı Artabilir

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UÇAK KAZASI DETAYLARI

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde bir küçük uçak, yoğun bir caddede bulunan araçların üzerine düştü. King Air F90 tipi uçak, havalandıktan sadece beş dakika sonra acil iniş yapmak isterken bu talihsiz kazayı yaşadı.

KAZADAN SONRA YANGIN ÇIKTI

Olayın ardından, ilk belirlemelere göre uçağın bir otobüse çarptığı bildirildi. Televizyon görüntüleri, kazadan sonra büyük bir yangının çıktığını gösteriyor. Yangın söndürme çalışmaları için yedi itfaiye aracından oluşan geniş bir ekip hemen olay yerine yönlendirildi.

YAŞANAN KAYIPLAR

Kaza sonrası, parçalanmış uçaktan iki kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Uçağın çarptığı otobüsün şoförü de dahil olmak üzere toplam altı kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri yerel medyaya yaptığı açıklamada, kazanın meydana geldiği sırada otobüste yolcu bulunmadığını belirtti. Brezilya havacılık otoriteleri ise Sao Paulo’da yaşanan kazanın nedenini araştırmaya başladı; ilk raporlar teknik bir arızaya işaret ediyor. Uçağın düştüğü caddede büyük bir alanda yangın meydana geldi.

ÖLÜMCÜL AVI GÖZLER ÖNÜNDE

Bu olay, Aralık ayının sonunda Brezilya’da yaşanan bir başka ölümcül havacılık kazasının ardından gerçekleşti. Aralık’ta, on kişilik bir aileyi taşıyan küçük bir jet, ülkenin güneyindeki Gramado isimli turistik kasabaya düştü. Bu kazada uçaktaki tüm yolcular hayatını kaybetmiş ve çevrede bulunan en az 17 kişi yaralanmıştı.

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