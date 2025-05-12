Spor

Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası

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ANCOLOTTI’NİN YENİ GÖREVİ

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak atandı. The Athletic’in bildirdiğine göre Ancelotti, 26 Mayıs’ta yeni görevine başlayacak.

BİR İLK OLARAK GÖREVE GELİYOR

65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya’nın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olarak göreve getiriliyor. Real Madrid ile 231 maça çıkan Ancelotti’nin Madrid’deki başarısı dikkat çekmişti. Milli yıldız Arda’ya zaman zaman az süre verdiği için eleştiriler alan Ancelotti, bu 231 maçta 2.24 başarı ortalaması elde etti.

XABI ALONSO’NUN GÖREVİ

Madrid ekibinin başına ise Xabi Alonso’nun geçeceği açıklanmış durumda. Bu değişiklik, takımda yeni bir dönem başlayabileceğini gösteriyor.

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