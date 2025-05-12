Brezilya Milli Takımı’nın Yeni Hocası

ANBALAKAN TEKNİK DİREKTÖR

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak atandı. The Athletic’in haberine göre, Ancelotti 26 Mayıs’ta yeni görevine başlayacak. Brezilya’da, ülke tarihinde ilk kez yabancı bir teknik direktör olarak göreve getirilen 65 yaşındaki Ancelotti, önemli bir dönüm noktasına imza atıyor.

MADRID’DEKİ BAŞARI ORTALAMASI

Ancelotti, Real Madrid’deki görev süresince bazı eleştirilere maruz kaldı. Özellikle, milli yıldız Arda Güler’e zaman zaman az süre vermesi nedeniyle eleştirilen Ancelotti, Madrid’de 231 maça çıktı. Bu maçlarda 2.24 başarı ortalaması elde etti. Ancelotti’nin Madrid’deki performansı, kulüp tarihindeki önemli anılardan biri olarak hafızalarda kalacak.

XABI ALONSO GÖREVE GELİYOR

Real Madrid’in başına ise Xabi Alonso geçecek. Ancelotti’nin ayrılması sonrası, Alonso’nun nasıl bir performans sergileyeceği merak ediliyor.