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Brezilya’nın Yeni Teknik Direktörü Ancelotti

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CARLO ANCELOTTI BREVİLYA MİLLİ TAKIMI’NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLDU

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid’in hocası Carlo Ancelotti artık Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü. The Athletic’in verdiği bilgiye göre Ancelotti, bu yeni görevine 26 Mayıs’ta başlayacak. 65 yaşındaki Ancelotti, Brezilya futbol tarihinde ilk yabancı teknik direktör olarak atandı.

XABI ALONSO REAL MADRID’İN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK

Madrid ekibinin başında Xabi Alonso yer alacak. Arda Güler’e zaman zaman daha az süre verdiği için eleştirilerin hedefi haline gelen Ancelotti, Madrid’de toplamda 231 maça çıkmış ve 2.24 gibi bir başarı ortalaması yakalamıştı.

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