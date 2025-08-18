Brezilya Tabanlı Transfer Süreci Başladı

GALATASARAY’IN YENİ HEDEFİ: VITAO

Galatasaray, savunma hattını kuvvetlendirmek için Brezilya pazarına yöneliyor. Brezilya temsilcisi Internacional’da forma giyen 25 yaşındaki stoper Vitao, sarı-kırmızılı takımın ilgisini çekiyor.

VITAO’NUN PERFORMANSI İZLENİYOR

UOL Esporte’nin aktardığına göre, Galatasaray’ın yetkilileri, Vitao’yu yerinde değerlendirmek amacıyla Porto Alegre’ye gitti. Özellikle Flamengo ile oynanacak önemli maçta Vitao’nun performansı dikkatle gözlemlenecek. Haberde, Galatasaray’ın daha önce oyuncuyla bir ön görüşme gerçekleştirdiği ve en yakın zamanda resmi bir teklif sunmayı düşündüğü kaydedildi. Genç savunmacı, Avrupa’nın diğer kulüplerinin de radarında bulunmasına rağmen şu ana kadar resmi bir teklif almadı.

INTERNACIONAL’DA SÜREÇ VE BAŞARILAR

2022’den beri Internacional forması giyen Brezilyalı stoper, hızla takımın savunma hattının lideri konumuna yükseldi. Bu sezon eyalet şampiyonluğunu kazanan Vitao, bugüne dek 173 kez sahaya çıktı.