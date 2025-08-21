Bruno Lage: Kerem, Benfica’da Rahat

FENERBAHÇE MAÇINA HAZIRLIK VE ANALİZ

Benfica’nın teknik direktörü Bruno Lage, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıktan sonra, maç hazırlıkları konusunda oldukça başarılı olduklarını ifade etti. Chobani Stadı’ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini titizlikle analiz ettiklerini belirtti. Lage, “Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik.” şeklinde konuşarak maçtaki stratejilerini ve uygulamalarını açıkladı. Değişikliklerle atak oluşturarak maçı kazanmak istediklerini, ancak kırmızı kart gördükten sonra oyunun şeklini değiştirmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE TAKIM PERFORMANSI

Lage, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’daki mutluluğuna da dikkat çekti ve “Kerem Aktürkoğlu, benim için tek önemli olan Benfica’da mutlu mu değil mi, ki mutlu.” dedi. Oyuncunun takım içinde taktisel açıdan önemli bir rol oynadığını belirten Lage, “Bu yüzden ilk 11’de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu.” ifadesini kullandı. İkinci maçın önemi vurgulanarak, başkanlar arasındaki görüşmelerin maç sonucunu etkileyeceği belirtilirken, oyuncuların kendine güvenli bir şekilde maça hazırlanmasının önemi üzerinde durdu. “İkinci yarıda forvete bir oyuncu daha aldık, ancak arka arkaya gelen iki sarı kart tehlike oluşumumuzu engelledi.” şeklinde eklemede bulundu.

FENERBAHÇE’NİN GÜCÜ VE STRATEJİ

Fenerbahçe’nin güçlü bir rakip olduğunu dile getiren Lage, “Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor.” açıklamasıyla rakiplerine olan saygısını gösterdi. Orta saha oyuncularının kalitesinden bahsetti ve Benfica’nın taktiğiyle oyunu kontrol ettiklerini vurguladı. “Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik.” dedi. Takım olarak cuma günkü maçı kazanmak için istekli olduklarını yineleyerek, “Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var.” sözleriyle maçın hala kesinleşmediğini ifade etti. Benfica’nın Şampiyonlar Ligi’nde yer almasının önemine vurgu yaparak, “Dolayısıyla bu yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yine iyi oynamak için mücadele veren bir takım yaratmalıyız.” şeklinde görüşlerini açıkladı.