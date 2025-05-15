Btk’dan İletişim Kayıtları İstendi

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na dair yürütülen soruşturmada dikkate değer bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bir talep yazısı gönderdi. Bu yazıda, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesi istendi.

KAYITLARIN İNCELENMESİ TALEBİ

Talep edilen iletişim kayıtları, 51 kişinin 1 Ağustos 2023 ile 1 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki “arama”, “aranma”, “kısa mesaj” (SMS) ve baz istasyonu konum bilgilerini kapsıyor. Bu kayıtların, yürütülen soruşturma dosyasına eklenmesi hedefleniyor. Soruşturma sürecinde bugüne kadar 36 kişinin tanıklığına başvurulmuşken, 115 kişinin de şüpheli olarak ifadeleri alınmış durumda.