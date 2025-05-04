Btk, Reeder, Dijitsu Ve Hiking Telefonlar Toplatılıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, piyasalarda mevcut olan bazı teknolojik ürünlerin insan sağlığına ve teknik standartlara yönelik önemli riskler taşıdığını belirledi. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla Ticaret Bakanlığı’na yapılan bildirim sonucunda, 4 farklı cep telefonu modeli ve 1 kablosuz hoparlör için toplatma süreci başlatıldı. Bu cihazların hangileri olduğu ve kararın gerekçesi ise merak ediliyor.

TOPLATILAN CİHAZLAR

BTK’nın gerçekleştirdiği incelemelerin ardından, aşağıda belirtilen cihazların Telsiz Ekipmanları Yönetmeliği’nin 5. maddesine aykırı olduğu saptandı:

– Reeder S19 Max Pro S Zoom

– Dijitsu DCT 90

– Hiking X11

– Hiking X9

– Mercusys AC 1200 Kablosuz Hoparlör

Bu cihazların, kullanıcı güvenliğini tehdit etmesinin yanı sıra elektromanyetik ve çevresel uyumluluk standartlarını karşılamadığı belirlendi. BTK, bu cihazların piyasadan geri çekilmesi amacıyla gerekli önlemleri aldı.

TESPİT EDİLEN SORUNLAR

BTK’nın raporuna göre, toplatma kararı alınan cihazlarda aşağıdaki eksiklikler tespit edildi. Bu durum, yalnızca cihazların performansını değil, aynı zamanda kullanıcı sağlığını da tehdit ediyor. Özellikle elektromanyetik uyumluluk eksikliği, uzun süreli kullanımlarda sağlık riskleri meydana getirebiliyor ve bu sebeple ciddi bir sorun olarak değerlendirilmekte.

KABLOSUZ HOPARLÖR DE KAPSAMDA

Cep telefonlarının dışında, Mercusys AC 1200 model kablosuz hoparlör de toplatma listesinde yer aldı. Bu cihazın elektromanyetik uyumluluk ve arayüz standartlarına uymadığı belirlendi. BTK, söz konusu hoparlörün kullanımının teknik ve çevresel sorunlara yol açabileceğini vurguladı.

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARI

BTK, tüketicilere elektronik cihaz satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, CE belgesi, uyumluluk sertifikası ve resmi teknik koşulları taşıyan ürünlerin tercih edilmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, toplatma kararı alınan cihazları kullanan tüketicilerin, bu ürünleri derhal iade etmeleri ya da üretici firmalar ile iletişime geçmeleri gerektiği ifade edildi.

BTK, piyasadaki diğer teknolojik ürünlerin düzenli olarak denetlendiğini ve güvensiz bulunan cihazlara karşı benzer kararların alınabileceğini bildirdi. Tüketicilerin resmi satış kanallarını tercih etmeleri, sahte ya da standart dışı ürünlerden korunmalarına yardımcı oluyor.

NE YAPILMALI?

Eğer yukarıda listelenen cihazların herhangi birine sahipseniz, önerilen adımları takip etmeniz önemle tavsiye ediliyor. BTK, bu tür kararlarla hem tüketici güvenliğini korumayı hem de piyasada standartlara uygun ürünlerin yaygınlaşmasını hedefliyor.