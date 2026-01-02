BTS’den Heyecan Verici Geri Dönüş Müjdesi

bts-den-heyecan-verici-geri-donus-mujdesi

GÜNEY KORELİ BTS’DEN HAYRANLARINI SEVINDIRECEK AÇIKLAMA

Güney Kore’de popüler K-Pop grubu BTS, hayranları için sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Üyeleri, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle 3 yıl 9 ay önce müzik kariyerlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Müzik grubunun menajerlik şirketi, 2026’nın ilk saatlerinde yaptığı açıklama ile büyük bir heyecan yarattı.

GERİ DÖNÜYORUZ

BTS, en son 2022 yılında “Proof” adlı antoloji albümünü piyasaya sürmüştü. Grubun, 20 Mart’ta yeni bir albüm ile müzikseverlerin karşısına çıkacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, yeni albümün ardından grubun bir dünya turnesine çıkacağına da yer verildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İPhone 17 Pro ve Pro Max Ses Sorunları Rapor Edildi

Apple'ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri, şarj sırasında hoparlörlerden gelen statik gürültü sorunuyla dikkat çekiyor.
Gündem

Engelli Ve Eski Hükümlü Destekleri Artırıldı

Engelli bireylerin kendi iş yerlerini açmaları için hibe desteği 735 bin liraya, eski hükümlülerin iş hayatına dönüşü için ise 550 bin liraya yükseltildi.
Gündem

Diyarbakır’da Kaygan Yolda Yolcu Otobüsü Devrildi 6 Yaralı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili detaylar araştırılıyor.
Gündem

Karlı Hava Şartları Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de kötü hava şartları sebebiyle 1995 yerleşim yerine ulaşım mümkün olmuyor.
Gündem

Suriye’de SDG Krizi Derinleşiyor: Dikkat Çeken Açıklama

MHP'li Yıldız, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG/SDG'ye 10 Mart Mutabakatı süresinin sona erdiğini ifade ederek, mutabakatta belirlenen şartlara uyulmasının önemini vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.