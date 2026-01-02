BTS’den Heyecan Verici Geri Dönüş Müjdesi

GÜNEY KORELİ BTS’DEN HAYRANLARINI SEVINDIRECEK AÇIKLAMA

Güney Kore’de popüler K-Pop grubu BTS, hayranları için sevindirici bir gelişmeyi duyurdu. Üyeleri, zorunlu askerlik hizmeti nedeniyle 3 yıl 9 ay önce müzik kariyerlerine ara vermek zorunda kalmıştı. Müzik grubunun menajerlik şirketi, 2026’nın ilk saatlerinde yaptığı açıklama ile büyük bir heyecan yarattı.

GERİ DÖNÜYORUZ

BTS, en son 2022 yılında “Proof” adlı antoloji albümünü piyasaya sürmüştü. Grubun, 20 Mart’ta yeni bir albüm ile müzikseverlerin karşısına çıkacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, yeni albümün ardından grubun bir dünya turnesine çıkacağına da yer verildi.