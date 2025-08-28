Bu Hafta Şifresiz Maçlar Belli

TRT SPOR’UN ŞİFRESİZ YAYIN PROGRAMI
TRT Spor, futbolseverleri ekran başına kilitleyen şifresiz maç yayınlarına devam ediyor. 29-31 Ağustos tarihleri arasında izleyicilere sunulacak şifresiz yayın programı belirlendi. Bu durum, futbolseverlerin arama yapmasını hızlandırıyor. Bu hafta TFF 1. Lig’de yapılacak toplamda 7 karşılaşma, TRT Spor’un ekranlarından şifresiz olarak gösterilecek. Peki, bu hafta TRT Spor üzerinden hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte detaylı maç takvimi…
MAÇ TAKVİMİ
29 Ağustos Cuma
19:00 Van Spor FK – Bandırmaspor
21:30 Sarıyer – Erzurumspor FK
30 Ağustos Cumartesi
19:00 Sakaryaspor – Boluspor
21:30 Manisa FK – Iğdır FK
31 Ağustos Pazar
16:30 Keçiörengücü – Çorum FK
19:00 Pendikspor – Sivasspor
21:30 Adana Demirspor – Amed SK